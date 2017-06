Siamesas de dez meses separadas após cirurgia de 11 horas

Erin e Abby Delaney partilharam durante dez meses os vasos sanguíneos e uma membrana que protegia os cérebros de cada criança.

As gémeas do estado norte-americano da Carolina do Norte estão a recuperar e, pela primeira vez, foram colocadas a dormir em camas separadas.

A equipa médica demorou cerca de 11 horas a separar as cabeças das crianças e diferenciou o material cirúrgico com as cores verde e roxo.

Ed Cunicelli

Erin e Abby Delaney nasceram permaturas em julho do ano passado.

O Hospital Pediátrico de Filadélfia, na Pensilvânia, já separou 23 gémeos siameses nos últimos 60 anos, mas este foi o primeiro caso em que as gémeas estavam ligadas pelo topo do crânio.

"Separar gémeos siameses é uma cirurgia muito complexa, seguida de uma longa e complicada recuperação, mas estamos confiantes de que a resposta vai ser positiva", afirmou Jesse Taylor, o cirurgião plástico que participou na cirurgia das gémeas Erin e Abby Delaney, citado pelo jornal britânico The Independent.