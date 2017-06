Diretor da televisão pública tunisina demitido depois de atraso no telejornal

A instância encarregada de regular o audiovisual na Tunísia, designada Haica, declarou-se "surpreendida" com a decisão e a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) exprimiu a sua "inquietação".

Em comunicado, enviado à AFP, o Governo indicou que "foi decidido aliviar Elyes Gharbi das suas funções e nomear Abdelmajid Mraihi presidente interino".

O Governo já tem um candidato para a sucessão. O seu nome, que ainda permanece em segredo, foi submetido à Haica, para que dê o seu parecer, conforme a lei.

Gharbi, contactado pela AFP, indicou que não foi informado da decisão. Na noite de quinta-feira, os tele-espetadores foram surpreendidos por o telejornal das 20:00, que está a ser transmitido agora às 19:00 devido ao Ramadão, ter ido para o ar com uma hora e meia de atraso. Em comunicado, a televisão lamentou este atraso, explicando que "o produtor do jornal tinha sido vítima de uma crise cardíaca".

Em declarações à AFP, o presidente da Haica, Nouri Lajmi, afirmou: "Fomos surpreendidos pelo anúncio da demissão e consideramos que não é normal". Um atraso na difusão do telejornal "não é o fim do mundo", considerou, avançando que uma crise cardíaca "é um caso de força maior, que pode acontecer em qualquer lugar do mundo".

Contudo, a versão da crise cardíaca é contestada dentro da estação televisiva, revelou à AFP uma jornalista da televisão, sob anonimato. "Esta demissão do presidente inquieta a nossa organização [...].

O Governo deveria poder explicar-nos as razões e os resultados desta demissão precipitada", disse a diretora da RSF para a África do Norte, Yasmine Kacha, à AFP.

Lusa