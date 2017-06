Sondagens preveem 80% dos votos para Macron e recorde de abstenção

Segundo esta sondagem do instituto OpinionWay-Orpi, publicada pelos diários 'Les Echos' e 'Radio Classique', o movimento A República em Marcha conseguirá entre 440 a 470 dos 577 deputados existentes no Parlamento francês, incluindo 50 a 60 do partido aliado do ministro da Justiça.

A coligação de direita e do centro terá de se contentar com os 70 a 90 lugares, menos que os 215 que obteve na legislatura que terminou e que a colocou como o principal partido da oposição.

A derrota eleitoral será ainda mais pronunciada para os socialistas, que depois de governarem com 314 deputados durante a presidência de François Hollande, entre 2012 e 2017, passarão a ter entre 20 a 30 deputados, o que pode comprometer, inclusivamente, a capacidade de formarem um grupo parlamentar.

Outra sondagem publicada hoje, pela Odoxa, e citada pela agência de notícias espanhola Efe dá conta da possibilidade de se bater um recorde no nível de abstenção, que poderá chegar aos 53%, acima dos 51,29% registados na primeira volta, no último domingo.

Lusa