Theresa May visita alguns dos feridos do incêndio em Londres

Esta visita ao hospital acontece um dia depois de Theresa May se ter deslocado ao local da tragédia e de se ter encontrado, em privado, com bombeiros e equipas de emergência que ocorreram ao local.

Theresa May estava a ser criticada por não ter estado ainda com os residentes do prédio que ardeu.

O número de mortos subiu para 30, mas as autoridades estimam que possa aumentar, porque ainda há pessoas que estão desaparecidas.