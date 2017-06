Um ferido e sete desaparecidos em colisão de navios dos EUA e das Filipinas

Numa breve declaração escrita, a base naval norte-americana no Pacífico, Pacific Fleet, situada no Hawai, disse que a Marinha solicitou assistência à guarda-costeira japonesa e revelou que o incidente está sob investigação, tendo sido aberto um inquérito.

A cadeia de televisão japonesa NHK avançou que sete membros da tripulação do navio de guerra americano estão desaparecidos, não havendo, para já, registo de vítimas mortais.

Imagens captadas pela cadeia NHK num helicóptero mostravam a retirada de um tripulante a partir do convés do navio, assim como vários membros da tripulação presentes no convés.

Uma fonte militar norte-americana disse à AP que há três compartimentos do "USS Fitzgerald" que estão a inundar.

A extensão dos estragos nos navios - o destroyer norte-americano "USS Fitzgerald" e o navio da marinha mercante filipino "ACX Crystal" - está ainda por determinar.

A colisão aconteceu por volta das 02:30 de sábado locais (18:30 de sexta-feira em Lisboa), quando o navio norte-americano navegava a cerca de 56 milhas náuticas a sudoeste da cidade japonesa de Yokosuka, onde os Estados Unidos da América (EUA) têm uma base naval, precisava o comunicado da base naval norte-americana, segundo a agência France-Presse (AFP).

Lusa