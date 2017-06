Rainha cumpre um minuto de silêncio pelas vítimas do incêndio em Londres

Acompanhada pelo marido, o duque de Edimburgo, a rainha de 91 anos juntou-se a outras pessoas reunidas diante do palácio Buckingham para o minuto de silêncio, que aconteceu por volta das 10:45 horas no Reino Unido (mesma hora em Lisboa).

A rainha, num comunicado sem precedentes, admitiu que é difícil evitar o ânimo sombrio que se vive no Reino Unidos depois das tragédias vividas este ano no país, como os atentados terroristas e o recente incêndio no edifício residencial de Londres.

Pelo menos 30 pessoas morreram no incêndio que deflagrou na madrugada de quarta-feira na Torre Grenfell e rapidamente alastrou a todo o edifício de 24 andares e 120 apartamentos, onde residiam entre 400 e 600 pessoas.

As chamas, que destruíram totalmente o prédio, fizeram igualmente 78 feridos, 19 dos quais continuam internados em quatro hospitais da capital britânica, 10 deles em estado crítico. Há cerca de 70 desaparecidos.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que serão disponibilizados cinco milhões de libras (5,7 milhões de euros) para ajuda de emergência às vítimas do incêndio em Londres.



Lusa