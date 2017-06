Macron terá obtido maioria absoluta nas legislativas em França

POOL New

A abstenção atinge mais de 56%, um recorde para uma segunda volta das legislativas.

O partido de direita Os Republicanos terá obtido 97 a 130 lugares e o Partido Socialista entre 27 e 49, enquanto a extrema direita garantiu a eleição de quatro a oito deputados e a esquerda radical (França Insubmissa e Partido Comunista) um total de 10 a 30 assentos.

Mais de 65 mil mesas eleitorais estiveram hoje abertas em França desde as 08h00 (07h00 em Lisboa), para a segunda volta das eleições legislativas, com projeções a darem maioria ao partido do Presidente, Emmanuel Macron, e ao seu aliado.

Lusa