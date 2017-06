Automóvel choca contra carrinha da polícia e incendeia-se em Paris

O veículo explodiu no momento do impacto e uma arma foi encontrada junto do condutor, informaram fontes citadas pela agência noticiosa France Presse (AFP).

Numa mensagem publicada no Twitter, a polícia francesa informou que "uma intervenção policial está em curso" naquela reconhecida avenida no centro de Paris, bem como pediu às pessoas para evitarem a zona.

Entretanto, num novo tweet, as autoridades acrescentaram que a situação está controlada e que não há feridos entre as forças de segurança ou civis.

Ainda assim, o condutor, que ficou inconsciente, estará "gravemente ferido", segundo uma fonte próxima do caso.

As mesmas fontes citadas pela AFP indicaram que os investigadores estão a privilegiar a hipótese de se tratar de um ato deliberado.