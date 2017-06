Botijas de gás e armas encontradas no veículo envolvido em incidente nos Campos Elísios

Em declarações à imprensa, o ministro do Interior francês, Gérard Collomb, precisou que explosivos foram igualmente encontrados no veículo que explodiu no momento do impacto, mas sem fazer vítimas.

O ministro confirmou também a morte do condutor e autor desta "tentativa de ataque" contra as forças de segurança.

Este incidente acontece cerca de duas semanas depois de um agente policial ter sido atacado junto da catedral de Notre Dame, no centro de Paris.

Nesse ataque, o agressor, que foi neutralizado pelas forças policiais e que reivindicou ser um "soldado" do grupo extremista Daesh, atacou o agente com um martelo quando este patrulhava a praça em frente da catedral.

Os últimos ataques perpetrados em França têm tido como alvo as forças de ordem e um deles também ocorreu na avenida parisiense dos Campos Elísios.

A 20 de abril, o polícia Xavier Jugelé, de 37 anos, foi abatido a tiro na avenida parisiense por um terrorista, num ataque que foi reivindicado pelo EI. Dois outros agentes policiais ficaram feridos no ataque, que ocorreu alguns dias antes da primeira volta das recentes eleições presidenciais francesas.

Antes já tinham ocorrido outros ataques, sem vítimas mortais, no Museu do Louvre e no aeroporto internacional de Orly que visaram militares franceses.

Lusa