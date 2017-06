Identificado autor do atropelamento em Londres como Darren Osborne

O homem abalroou com uma furgoneta um grupo que se encontrava no passeio em frente ao templo religioso, no norte de Londres, fazendo um morto e dez feridos, dois deles com gravidade.

O suspeito, pai de quatro filhos, foi retido por diversas pessoas que se encontravam no local e detido pouco depois pela polícia, que está a tratar o caso como um atentado terrorista.

Em comunicado divulgado em seguida, a polícia precisou que o indivíduo é acusado de crimes relacionados com terrorismo: "Por ter cometido, preparado ou incitado a um ato de terrorismo, incluindo o homicídio ou tentativa de homicídio".

O comandante da policia de Londres referiu poucas horas depois do sucedido que o ataque junto à mesquita de Finsbury Park foi claramente um ataque contra muçulmanos.

Lusa