Irão diz ter abatido "grande número de terroristas" em bombardeamento na Síria

Em comunicado, a tropa de elite do regime iraniano indicou que os mísseis atingiram o seu alvo e que "um grande número de terroristas" foram abatidos no bombardeamento, levado a cabo no domingo a partir do oeste do Irão, que destruiu também armamento, munições e equipamentos do autoproclamado Estado Islâmico (EI).

O lançamento de mísseis - que foram os primeiros disparados pelo Irão para fora do seu território em 30 anos, desde a guerra Irão-Iraque (1980-1988) - figura como resposta aos atentados, sem precedentes, perpetrados em Teerão, no dia 7, contra dois lugares altamente simbólicos - o mausoléu do 'ayatollah' Khomeini, fundador da República Islâmica, e o parlamento.

A autoria do duplo atentado, que fez 17 mortos, foi reivindicada pelo Daesh.

A tropa de elite do regime iraniano garantiu ainda, no mesmo comunicado, que "o derramamento de sangue inocente não ficará sem resposta" e que o Irão "não poupará esforços para defender a sua segurança nacional".

O Irão encontra-se envolvido no combate contra grupos rebeldes e extremistas, entre os quais o Daesh, na Síria e no Iraque, ao lado dos Governos dos dois países, no entanto foi a primeira vez que foram disparados mísseis de território iraniano contra os grupos jihadistas, na Síria.

Lusa