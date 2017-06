Homem pendura criança na janela de um prédio para ganhar "gostos" no Facebook

A fotografia mostra uma criança pendurada do lado de fora de um prédio, no 15.º andar de um edifício em Argel.

Assim que a imagem foi publicada nas redes sociais, os internautas exigiram a detenção do homem, que se acredita ser parente da criança. Segundo a BBC, o homem foi detido no domingo e levado para interrogatório por colocar em causa a segurança do bebé.

Em tribunal, o homem negou que colocou a vida da criança em perigo, alegando que a imagem tinha sido alterada por internautas nas redes sociais. "A fotografia foi tirada na varanda com barreiras protetoras. Estas foram removidas", disse o homem, em declarações citadas pelo jornal inglês.

O pai da criança pediu em tribunal que o homem fosse perdoado, dizendo que estava apenas a brincar. Contudo, o juiz condenou o homem a dois anos de prisão, defendendo que a fotografia era clara e que a vida da criança tinha sido posta em perigo.