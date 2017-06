Polícia detém homem com explosivos em Bruxelas

21:41

A porta-voz do Procurador-geral disse aos medias belgas que houve uma "pequena explosão" na estação e que os danos foram limitados. Ine Van Wymersch avançou que as autoridades foram rápidas a chegar ao local e que uma pessoa foi abatida. Van Wymersch esclareceu ainda que "à primeira vista" não há feridos.

21:07

A Polícia de Bruxelas disse através do Twitter que tinha acontecido "um incidente com um individuo na estação" e confirmou que a "situação estava sob controlo". Através das redes sociais, pediram ainda para a população seguir as ordens da polícia.

20:41

A Estação Central de Bruxelas foi imediatamente evacuada.

Segundo a agência Reuters, o porta-voz dos bombeiros confirmou que "um género de explosão" aconteceu na estação central da cidade. No entanto, Pierre Meys não esclareceu o que causou a explosão, dizendo apenas que os bombeiros estavam no local.

A Grand-Plave de Bruxelas foi também evacuada. É um dos pontos mais visitados por turistas na capital e fica a 200 metros da estação.