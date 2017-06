EUA gastam milhões em uniformes "bonitos" para o Exército do Afeganistão

Num relatório, John Sopko explicou que as autoridades competentes compraram uniformes com um "padrão de floresta", algo desnecessário, uma vez que o Afeganistão tem apenas 2.1% de paisagem com árvores.

De acordo com a BBC, a decisão não foi "baseada numa avaliação para adequar ao ambiente afegão". O inspetor contou ainda que o padrão foi escolhido em 2007, por um antigo ministro afegão da Defesa.

O relatório apresenta 17 páginas, onde são explicados os motivos da compra. O ministro Abdul Rahim Wardak, juntamente com oficiais norte-americanos, esteve a cargo da escolha do padrão, que escolheu por "gostar do que viu".

"O meu receio era que o ministro da Defesa gostasse de roxo, ou rosa", disse John Sopko, num entrevista citada pelo jornal inglês. "Vamos comprar uniformes rosas para os soldados e não fazer perguntas? Isto é simplesmente estúpido."

O inspetor mostrou desta maneira o seu desagrado perante o assunto. "Nós gastamos 28 milhões de dólares dos contribuintes em nome da moda, porque o ministro da Defesa achou que o padrão era bonito."