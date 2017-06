Estado brasileiro nega justiça a vítimas de violência doméstica

Num relatório, a HRW refere que, ao falharem na investigação e instauração de processos por violência doméstica, as autoridades deixam "as mulheres em maior risco de abuso", adiantando ter encontrado "falhas em todos os passos do sistema para responder à violência doméstica".

Entre 2010 e 2015, os homicídios de mulheres em Roraima subiram 139%, atingindo os 11,4 homicídios por 100.000 mulheres, enquanto a média no Brasil é de 4,4 assassínios por 100.000, "já uma das mais altas do mundo", indica o relatório "One Day I'll Kill You: Impunity in Domestic Violence Cases in the Brazilian State of Roraima (Um dia mato-te: Impunidade em casos de violência doméstica no estado brasileiro de Roraima)".

A organização de defesa dos direitos humanos com sede em Nova Iorque documenta 31 casos de violência doméstica no relatório, para o qual entrevistou vítimas, a polícia e responsáveis da justiça.

"Muitas mulheres em Roraima sofrem ataques e abusos violentos durante anos antes de arranjarem coragem para os denunciarem à polícia e quando o fazem a resposta do governo é terrível", disse Maria Laura Canineu, diretora para o Brasil da HRW, citada num comunicado da organização.

"Enquanto as vítimas de violência doméstica não tiverem ajuda e justiça, os seus agressores continuarão a magoá-las e a matá-las", adiantou.Segundo uma sondagem realizada em fevereiro, apenas um quarto das mulheres vítimas de violência no Brasil o denuncia e em Roraima, diz a HRW, as que o fazem "enfrentam barreiras consideráveis".

A polícia militar disse à HRW que não responde a todas as chamadas de emergência de mulheres que declaram estar a ser vítimas de violência doméstica por "falta de pessoal".

Quanto à polícia civil, alguns agentes em Boa Vista, capital do estado, recusam registar as queixas, pedem proteção para si próprios ou encaminham as vítimas para a única "esquadra de polícia das mulheres" -- especializada em crimes contra o sexo feminino-, mesmo quando esta está fechada.

Não há uma única sala privada nas esquadras do estado de Roraima para ouvir as declarações daquelas vítimas e "nenhum oficial da polícia civil recebe formação sobre como lidar com casos de violência doméstica", critica a HRW.

Mesmo quando as vítimas conseguem apresentar queixa, esta pode não ser investigada pela polícia em tempo útil, assinala a organização, referindo que, "em Boa Vista, a polícia falhou na investigação de 8.400 queixas de violência doméstica" que deixou acumular.

A HRW indica que, de acordo com a polícia, a "maioria dos casos" espera anos até ser encerrado devido à prescrição do crime, sem qualquer processo judicial.

Uma vítima, Taise Campos, uma professora de 38 anos, disse à HRW que apresentou mais de 15 queixas à polícia sobre atos de abuso físico e verbal por parte do seu ex-marido, mas o prazo de prescrição impediu-o de ser julgado pelos alegados crimes.

"Uma pessoa que precisa de ajuda perde toda a fé no sistema de justiça", declarou Taise Campos.A organização de direitos humanos refere que o Brasil tem desde 2006 um "quadro jurídico abrangente" para prevenir e julgar os casos de violência doméstica, mas que a "implementação de muitas das cláusulas (da lei) está atrasada".

As recomendações da HRW são para que as autoridades em Roraima e em todo o Brasil reduzam as barreiras à apresentação de queixas pelas mulheres, mas também para que os casos sejam investigados e julgados.

A organização exorta ainda as autoridades a "dedicarem mais recursos à formação e investigação", bem como a "disciplinar os agentes policiais que não cumprem os seus deveres".

Lusa