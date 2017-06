Festival de carne de cão na China já arrancou apesar da polémica

Milhares de cães são anualmente sacrificados para a realização do tradicional Festival de Carne de Cão, na China.

No início do ano, várias associações ativistas norte-americanas disseram que as autoridades tinham proibido o evento, o que foi posteriormente negado.

O Governo local informou as associações ativistas de que o consumo de carne de cão era legal no país e que, por isso, não podia proibir o consumo nem a realização do evento.

Os defensores dos animais estimam que são mortos cerca de 10 mil cães para a realização do evento gastronómico, que continua a atrair milhares de seguidores.

Uma ativista avançou à BBC que foi proibida de entrar no mercado chinês, onde acredita que existem cães e gatos à espera de serem abatidos.