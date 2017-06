Polícia belga faz buscas numa casa em Molenbeek

Os peritos levaram para análise vários materiais que estavam no interior da casa investigada.

As buscas decorreram um dia após um ataque falhado na estação central de Bruxelas.

Ainda não se sabe se a casa onde foram feitas buscas é do suspeito, que acabou por ser abatido ontem pela polícia.

O suspeito viveu no bairro de Molenbeek, onde residiram também alguns dos suspeitos que estiveram envolvidos no atentado em Bruxelas, em março de 2016, e no ataque em Paris, em novembro de 2015.