Príncipe Filipe hospitalizado por precaução devido a infeção 

"O príncipe Filipe foi hospitalizado ontem. Está bem-disposto e lamenta não conseguir comparecer na sessão de abertura do Parlamento e na Royal Ascot (corridas de cavalos em Ascot)", referiu o porta-voz do Palácio de Buckingham.

No início de maio, o duque de Edimburgo tomou a decisão de não participar a partir do outono em mais compromissos públicos. Uma decisão que foi tomada com "o apoio total da rainha".



"O príncipe Filipe (...) não aceitará novos convites para visitas e compromissos, embora ainda possa decidir assistir a certos eventos públicos de vez em quando", referiu na altura um comunicado do Palácio de Buckingham.

Quando estava prestes a completar 90 anos, o príncipe Filipe, afirmava que pretendia reformar-se. Passados seis anos, o Palácio de Buckingham anunciou finalmente que o marido da rainha Isabel II vai abandonar todas as funções reais.



De acordo com o Palácio, o príncipe consorte é patrono, presidente ou membro de mais de 780 organizações, com as quais continuará a ser associado, embora sem desempenhar um papel ativo.