Progresso no combate à fome no Sudão do Sul mas flagelo persiste

A ONU estima também que 6 milhões, cerca de metade da população, terão problemas de segurança na recolha de alimentos que são fornecidos pelas agências internacionais, entre junho e julho.

"A população mantém-se numa situação de catástrofe", referiu à Associated Press Serge Tissot, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

Em fevereiro, o Sudão do Sul declarou que duas regiões do país estavam em situação de fome. Apesar dessas zonas continuarem em condições críticas, a deteção imediata do problema e a rápida resposta coletiva ajudaram a aliviar o flagelo, informou a FAO.

A Organização explica, no entanto, que apesar de ter sido retirada a classificação máxima - Fase 5 - ao Sudão do Sul, isso não significa que a situação esteja resolvida, pois "existem agora mais pessoas na Fase 4 do que anteriormente".

As estimativas indicam que 45 mil pessoas ainda estão em situação de fome nas regiões de Leer, Koch e Mayendit. Outras zonas do país enfrentam também sérios problemas de nutrição.

A guerra e os problemas de insegurança no país têm dificultado a distribuição de alimentos por toda a população.

"Como é que é possível haver pessoas a passar fome enquanto nós lançamos do ar sacos de alimentos?", questionou Marie-Claude Bibeau, ministra canadiana para o Desenvolvimento Internacional, durante uma visita ao país, na semana passada.