Rei saudita designa filho Mohammed bin Salman como novo príncipe herdeiro 

Especialistas consideram que a nomeação de Mohammed bin Salman como príncipe herdeiro pretende renovar a monarquia saudita, mas essa pode não ser a única pretensão da medida.

Segundo o decreto real publicado pela agência oficial Spa, o jovem Mohammed bin Salman é nomeado igualmente vice-primeiro-ministro, mantendo as funções de ministro da Defesa.

A televisão estatal saudita informou que 31 de 34 membros da realeza apoiaram a decisão do rei Salman de designar como príncipe herdeiro o filho Mohammed bin Salman, que até à data estava na segunda linha da sucessão.

A nomeação não é totalmente inesperada, mas está a agitar a sociedade saudita. O príncipe Mohammed começou a destacar-se quando o pai ascendeu ao trono, em 20015, após a morte do irmão, o rei Abdullah bin Abdulaziz, aos 90 anos. Desde então, Mohammed ocupou o cargo de ministro da Defesa e foi-lhe atribuída a supervisão e gestão da petrolífera estatal.

Há quem defenda que a nomeação de Mohammed como príncipe herdeiro pode ser motivadora para as gerações mais novas, mas muitos consideram-no demasiado ambicioso e inexperiente e receiam que possa ser uma ameaça, numa altura em que o país continua a liderar uma campanha no Iémen contra os rebeldes xiitas e que o Médio Oriente está em clima de tensão com o Qatar e o Irão.

Kristian Coates Ulrichsen, investigador sediado em Seattle do James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, considera que a nomeação de Mohammed bin Salman poderá estabelecer a política saudita por algumas décadas, atendendo à idade do príncipe herdeiro.

Ulrichsen disse à Associated Press que a designação de Mohammed bin Salman também acaba com o desafio de ter um grupo cada vez mais idoso da realeza a governar o reino.

No entanto, o analista diz que a velocidade com que o novo príncipe herdeiro tem apresentado as suas políticas assertivas, incluindo a guerra no Iémen e um esforço para privatizar parte da empresa petrolífera estatal do reino, tem desconcertado alguns elementos da família real.

