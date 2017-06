Autarca de Kensington e Chelsea demite-se após incêndio na torre de Londres

Holgate foi alvo de críticas pelo atraso do município, a que pertence o edifício, em responder à situação das vítimas do fogo.

Os moradores criticaram o socorro inicial ao incêndio como "um caos absoluto".

Nicholas Holgate disse que o secretário para o poder local Sajid Javid lhe pediu que se demitisse, mas o Governo de Theresa May negou esta informação.

Holgate disse que o incêndio de dia 14 no prédio em North Kensington, no qual morreram pelo menos 79 pessoas, foi "penoso", mas defendeu que a sua presença seria uma "distração".

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, Holgate, que estava em funções desde 2014, disse que a ajuda às famílias afetadas pelo incêndio é a "maior prioridade" do município.

Desde o dia 14, as famílias afetadas têm estado alojadas em hotéis e queixam-se de falta de resposta à sua situação, após terem perdido tudo.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, apresentou desculpas na quarta-feira pela forma como as autoridades responderam inicialmente ao incêndio na torre Grenfell.

Numa intervenção no Parlamento, Theresa May declarou: "O apoio inicial que foi dado às famílias não esteve à altura. As autoridades locais e nacionais não vieram em seu auxílio de forma satisfatória quando mais precisavam. Apresento as minhas desculpas por esta falha".

Na sexta-feira passada, sobreviventes do incêndio, familiares das vítimas e membros da comunidade local invadiram as instalações municipais de Kensington e Chelsea (zona oeste de Londres), onde estava localizada a torre Grenfell, para protestar contra as autoridades britânicas. Durante o protesto ouviu-se frases de ordem como "Vergonha" e "Theresa May, está na hora de sair".

O Governo britânico informou também na quarta-feira que os afetados pelo incêndio de Londres, em que se incluem dez portugueses, vão ser realojados num bloco de apartamentos de luxo perto do local do sinistro.

Entre 400 e 600 pessoas viviam na Torre Grenfell, de 24 andares e 120 apartamentos, que ficou totalmente consumida pelo fogo na madrugada da passada quarta-feira. As chamas fizeram 78 feridos, 10 dos quais em estado crítico.

O Governo britânico anunciou uma verba de cinco milhões de libras (5,7 milhões de euros) para a ajuda de emergência às vítimas do incêndio.

Com Lusa