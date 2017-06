De refugiada a modelo: a história de Mari Malek

Em criança, Mari Malek conseguiu permissão para entrar nos Estados Unidos da América. Segundo a BBC, antes de viajar para aquela que seria a sua casa até ao presente, a modelo passou ainda quatro anos num campo de refugiados no Egipto.

"Eu era uma criança estranha: alta e negra. As pessoas perguntavam: de onde veio? Quem é ela?", contou Mari Malek ao jornal inglês. "E tinha muitas dificuldades em expressar-me porque não sabia falar inglês."

Apesar de se ter tornado numa modelo de sucesso, Mari Malek não vai esquecer o seu passado de dificuldades.

"Queria ajudá-los a todos, mas não posso. Ver crianças a sofrer desta maneira, parte-me o coração."

A modelo criou então a Stand for Education, uma ONG virada para a educação infantil, no Sudão do Sul. O trabalho como voluntário levou-a ainda às Nações Unidas.

O Sudão do Sul vive em guerra civil desde 2013, sendo um dos países de onde saíram mais refugiados em 2016. Desde o início da guerra, mais de 1.17 milhões de pessoas saíram do país em busca de refúgio, especialmente nos países vizinhos, como Uganda, Etiópia, Sudão e Quénia.