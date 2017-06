"Estamos a ficar sem espaço. Está na hora de explorar outros sistemas solares"

"Está na hora de explorar outros sistemas solares. Tentar espalharmo-nos por aí, talvez seja essa a única estratégia que nos pode salvar de nós mesmos. Estou convencido de que os seres humanos precisam de sair da Terra", acrescentou o cientista.

Esta afirmação surge numa altura em que Hawking sugere também a construção de uma base lunar nos próximos 30 anos e o envio de mais pessoas para Marte, até 2025. O cientista convocou ainda vários países para enviarem astronautas à Lua até 2020, conta a BBC.

Quando questionado sobre se não seria melhor resolver os problemas no planeta Terra, em vez de ivestir no espaço, Hawkign responde que sim, que é importante, mas acrescenta que pensar no espaço é importante para garantir o futuro da humanidade.

"Não estou a contestar a importância de combater as alterações climáticas e o aquecimento global, ao contrário de Donald Trump que pode ter tomado a decisão mais errada que este mundo já viu”, afirmou, referindo-se à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris.

O cientista britânico disse ainda que as viagens espaciais são essenciais para o futuro da humanidade, principalmente porque a Terra está sob ameaça devido aos problemas com o aquecimento global e a diminuição dos recursos naturais.

O chefe da Agência Espacial Europeia Jan Woerner prevê a construção de uma base na Lua em 2024. A China também já estipulou uma meta para enviar um astronauta à Lua.

Já a NASA não tenciona voltar à Lua nos próximos tempos, mas sim juntar esforços para enviar astronautas a Marte até 2030.

Stephen Hawking chega a dizer que não há futuro a longo a prazo para as nossas espécies na Terra, o físico acredita que vamos ser atingidos por um asteroide ou engolidos pelo Sol. Hawking reforça a ideia de que viajar para outros planetas distantes iria "elevar a humanidade".

"Se a humanidade quiser continuar (a viver) por mais milhões de anos, o nosso futuro vai residir na ousadia de ir onde ninguém mais ousou ir. Espero que seja para o melhor. Não temos outra opção", diz Stephen Hawking.