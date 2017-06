Guterres elogia campos de refugiados no Uganda pela "assombrosa resistência"

"Fui hoje testemunha da generosidade do Uganda e dos seus corações abertos com os refugiados, e da assombrosa resistência de quem fugiu do terror", afirmou o chefe da ONU na sua conta oficial do Twitter.

Recentemente, diversas organizações internacionais alertaram que nessas instalações improvisadas, situadas perto de fronteira com o Sudão do Sul, muitos refugiados não têm acesso a serviços básicos como alimentos e água devido à falta de financiamento dos doadores.

Guterres efetua uma visita oficial ao Uganda para participar na sexta-feira na cimeira de Solidariedade do Uganda com os Refugiados, com o objetivo de garantir financiamento para enfrentar a crise de refugiados nesse país africano.

Nesta reunião também participa o Alto-comissário da ONU para os refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, o Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, entre vários líderes internacionais.

A ONU pretende que este encontro permita mobilizar 2 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) para responder às necessidades humanitárias dos refugiados e apoiar as comunidades que nos últimos anos têm acolhido os refugiados.

Em maio, o ACNUR tinha recolhido apenas 18% dos fundos que necessita e destinados à população refugiada no Uganda. Cerca de 950 mil sul-sudaneses já cruzaram a fronteira com o Uganda desde o início do conflito em dezembro de 2013, indicou a ONU.

Este número, recordou recentemente Guterres, é três vezes maior que o total de refugiados que atravessaram em 2016 o Mediterrâneo para alcançar a Europa.

Os refugiados sul-sudaneses que chegam ao Uganda fogem de casos de tortura, homicídios indiscriminados, violações e saques generalizados.

Lusa