Maços de notas colados ao corpo fazem ativar protocolo antiterrorista em Madrid

Fontes policiais disseram à agência noticiosa espanhola EFE que o incidente ocorreu cerca das 02:00 locais (01:00 em Lisboa), depois de uma unidade móvel do serviço de assistência do município, Samur, ter alertado a polícia para a presença de um homem com pacotes suspeitos colados ao corpo na Praça da Independência (onde se situa a Puerta de Alcalá).

Os técnicos do Samur deslocaram-se ao local para dar assistência a um homem que estava indisposto, quando viram que tinha pacotes presos ao corpo com fita adesiva que levantaram suspeitas.

Chamada a polícia, municipal e nacional, esta ativou o protocolo habitual perante uma ameaça de explosivos e evacuou a praça, encerrando a zona ao tráfego.

Segundo o jornal El Mundo, deslocaram-se ao local agentes da unidade de desativação de explosivos, com cães detetores, que constataram que a ameaça não era real, mas encontraram 180.000 euros em notas.

O homem não foi capaz de dar explicações concretas sobre a procedência do dinheiro e foi detido para prestar declarações na esquadra. As notas foram apreendidas, dado a lei espanhola não permitir que se circule com mais de 100.000 euros em numerário.

Lusa