Não posso usar calções... visto saias

Esta semana, as temperaturas em França rondaram os 38 graus e as autoridades alertaram a população para os perigos da onda de calor.

Um grupo de motoristas de autocarros de Nantes, que pertence ao sindicato, decidiu pedir ao diretor da empresa, em que trabalham, para alterar os uniformes para calções, em vez de calças. No entanto, segundo o The Guardian, o pedido foi negado e, por isso, seis homens decidiram protestar contra aquilo que eles acham ser "inaceitáveis condições de trabalho".

O grupo de motoristas declarou que os seus uniformes "não eram apropriados" para as altas temperaturas, dizendo até que "invejavam as mulheres em momentos como estes".

Visto que as saias são uma roupa permitida na companhia, o grupo de trabalhadores decidiu então usar a peça de roupa. Gabriel Magner, um dos motoristas, explicou ao jornal inglês que isto era uma forma de descriminação. "As mulheres podem usar saias, mas os homens não."

O trabalhador contou ainda que a maior parte dos veículos não têm ar condicionado e as temperaturas podem chegar aos 50 graus, dentro dos autocarros.

Desde 2013, o sindicato tem vindo a pedir que pudessem usar calções quando as temperaturas ultrapassassem os 30 graus. Contudo, a medida nunca foi aprovada pela companhia.

Em declarações aos media locais, Pascal Bolo, presidente da companhia de autocarros Semitan, insistiu que "regras são regras". Em 2016, foram introduzidas calças de verão no uniforme, mas os calções continuam ser proibidos.

"É difícil, mas são apenas alguns dias por ano", Pascal Bolo disse, citado pelo The Guardian. "Os novos autocarros têm ar condicionado, mesmo no compartimento do motorista... e o meu escritório não tem."