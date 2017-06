Polícia belga liberta quatro suspeitos detidos após ataque na Gare Central

As quatro pessoas foram libertadas depois de audições "aprofundadas", no quadro do inquérito ao ataque de terça-feira à noite na estação ferroviária no centro da capital belga, acrescentaram as autoridades.

As quatro pessoas haviam sido detidas durante buscas em Molenbeek, Andrelecht e Koekelberg a casa de pessoas que mantinham contactos regulares com Oussama Zariouh, o homem que na terça-feira à noite tentou fazer explodir uma mala na estação da Gare Central, com serviço de comboios e metro.

O atacante, de 36 anos e origem marroquina, investiu ainda sobre militares que patrulhavam a estação, gritando 'Allahu akbar' (Alá é grande) tendo sido abatido a tiro.

A Bélgica está em estado de alerta desde março de 2016, quando bombistas suicidas mataram 32 pessoas em atentados no aeroporto e numa estação de metro de Bruxelas.

