Trump diz que não gravou as conversas com Comey

"Não faço ideia se há fitas ou gravações das minhas conversas com James Comey, mas eu não fiz e não tenho nenhum tipo de gravações", escreveu Trump na sua conta de Twitter.

Foi o próprio Donald Trump quem insinuou, há semanas, a possível existência de gravações das suas conversas com James Comey, que dirigiu o FBI até o Presidente decidir despedi-lo repentinamente no início de maio.

A 12 de maio, três dias depois de despedir James Comey, Trump lançou através do Twitter uma ameaça velada: "É melhor que não haja fitas das nossas conversas, antes que comecem a passar para a imprensa".

Durante a sua apresentação, no início deste mês, perante o Comité de Inteligência do Senado, Comey mostrou-se desejoso de que Trump confirmasse a existência dessas gravações e afirmou: "Meu Deus, espero que haja fitas".

James Comey tomou nota das conversas que manteve com Trump quando era chefe do FBI e, nesse depoimento prestado no Senado, declarou que o presidente o pressionou a "dissipar a nuvem" causada pela investigação sobre a alegada ingerência russa nas eleições de novembro e os possíveis contactos entre a sua campanha e o Kremlin.

Esta quinta-feira, também através do Twitter, Trump questionou as decisões que tomou o seu antecessor na Casa Branca, Barack Obama, para serenar os ataques russos alegadamente destinados a influenciar as eleições de 2016, uma trama que considerou um "engano dos democratas para justificar a sua derrota.



Lusa