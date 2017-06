António Guterres condena atentados no Paquistão e pede justiça

Dezenas de pessoas morreram hoje e mais de uma centena ficaram feridas em dois ataques registados no noroeste e oeste do Paquistão.

"O secretário-geral envia as suas condolências às famílias das vítimas e deseja aos feridos uma rápida recuperação", indicam as Nações Unidas em comunicado.

Guterres enviou também a sua solidariedade ao Paquistão e apoiou os seus esforços na "luta contra o terrorismo e o extremismo violento".

Os ataques, que ainda não foram reivindicados, ocorreram a três dias do fim do Ramadão e do 'Eid-ul-Fitr', uma celebração que marca o fim do jejum do Ramadão e uma das festas mais importantes para os muçulmanos.

Lusa