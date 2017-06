Apresentado no Senado projeto para substituir o Obamacare

O diploma prevê o fim dos incentivos para os estados investirem no Medicaid, sistema público dirigido aos mais carenciados, reformula os subsídios a pessoas com baixos rendimentos pretende acabar com o aumento de impostos aos mais ricos que servia para financiar a Saúde.

O projeto deixa também de obrigar os americanos acima da linha da pobreza a aderirem a um sistema de saúde e empresas com mais de 50 empregados a pagarem um plano a pelo menos 95% dos funcionários.

A versão mais moderada do que a aprovada no Congresso deverá ser discutida na próxima semana e já motivou protestos em Washintgon.