Atirador canadiano mata combatente do Daesh a 3,5km de distância

Uma fonte militar disse ao jornal canadiano The Globe and Mail que o tiro em questão "interrompeu um ataque do Daesh às forças iraquianas".

"Em vez de lançar uma bomba que poderia matar civis na região, esta é uma ação muito mais precisa", acrescentou a fonte militar.

O The Globe and Mail diz ainda que o atirador trabalhou em parceria com um observador que ajuda a detetar alvos e que a arma usada foi uma Rifle McMillan TAC-50.

Segundo a BBC o atirador bateu o recorde do britânico Craig Harrison, que em 2009 matou a tiro um militante talibã a 2,4 quilómetros de distância com uma Rifle L115A3, no Afeganistão.

Em 2016 o primeiro-ministro do Canadá suspendeu os ataques aéreos contra o Daesh no Iraque e na Síria. Por outro lado Justin Trudeau anunciou planos para reforçar as forças especiais em solo.