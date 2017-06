Cinco pessoas morrem eletrocutadas em parque aquático na Turquia

A agência noticiosa privada Dogan relatou que as três vítimas menores de idade foram apanhadas por uma corrente elétrica numa piscina do parque aquático de Akyazi, na província de Sakarya.

O gerente do parque aquático e o seu filho mergulharam na mesma piscina para tentar salvar os menores, mas acabaram também por ser eletrocutados.

A agência turca informou que as cinco vítimas chegaram a ser transportadas para o hospital, mas que acabariam por morrer. A comunicação social turca avançou ainda que foi aberta uma investigação para apurar as causas do incidente.



Lusa