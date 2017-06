EUA dizem que crise diplomática com o Qatar é "um assunto de família"

A Presidência dos Estados Unidos manifestou, no entanto, estar disponível para facilitar as conversações.

Questionado sobre a lista de exigências enviada ao Qatar pelos países vizinhos (Arábia Saudita, Egito, Bahrein e Emirados Árabes Unidos), o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, recusou-se a comentar diretamente a questão.

"Pensamos que é um assunto de família. Se pudermos ajudar a facilitar essas conversações, mas isto é algo (...) que eles devem resolver", declarou o porta-voz da Casa Branca.

As declarações de Sean Spicer ocorrem horas depois da Arábia Saudita, Egito, Bahrein e Emirados Árabes Unidos terem enviado ao Qatar uma lista de exigências para iniciar um diálogo e para pôr fim à crise diplomática que teve início no passado dia 5 de junho.

Numa lista de 13 pontos - apresentada ao Qatar pelo Kuwait, que está a ajudar a mediar a crise -, os países exigiram o encerramento da televisão Al-Jazira, de uma base militar da Turquia no Qatar e uma redução das ligações diplomáticas com o Irão.

O canal de televisão Al-Jazira, há muito uma fonte de conflito entre Doha e os seus vizinhos, reagiu a esta exigência e denunciou um ataque à liberdade de expressão.

Os quatro países exigiram ainda que Doha corte quaisquer contactos com a Irmandade Muçulmana e com outros grupos fundamentalistas islâmicos como o xiita Hezbollah, a Al-Qaida e o Daesh.

A lista foi avançada pela agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), que obteve uma cópia da lista, em árabe, de um dos países envolvidos no conflito.

Os quatro países árabes deram dez dias ao Qatar para cumprir as exigências apresentadas, incluindo uma soma não especificada em compensações.

Nos últimos dias, o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, tem intensificado os apelos telefónicos com Doha e Riade para tentar encontrar uma solução para esta crise.

A 5 de junho, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein cortaram relações diplomáticas com o Qatar, que acusaram de apoio ao terrorismo, na mais grave crise regional desde a guerra do Golfo de 1991.

O Qatar nega todas as acusações, mas as autoridades de Doha afirmaram estar abertas para negociarem e não avançarem com retaliações contra os cidadãos dos países árabes envolvidos na crise.

Lusa