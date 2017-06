Escolas na Turquia vão deixar de ensinar a teoria da evolução das espécies

A decisão do governo de Ancara foi hoje anunciada por um representante do Ministério da Educação turco, Alpaslan Durmus."Acreditamos que esses assuntos estão além da compreensão", disse Alpaslan Durmus, que preside o conselho de educação, num vídeo publicado no 'site' do ministério turco.

"Existem questões controversas sobre as quais os alunos não dominam o contexto científico para as entender", acrescentou o responsável.

Esta decisão do governo de Ancara representa que a teoria da evolução das espécies do reconhecido naturalista inglês Charles Darwin (1809-1882) deixa de constar no currículo escolar obrigatório das escolas turcas, segundo indicou o diário turco Hurriyet.

Alpaslan Durmus acrescentou que esta decisão tem o apoio do Presidente turco, o islâmico-conservador Recep Tayyip Erdogan.

Esta decisão vem ao encontro de uma proposta de lei apresentada em fevereiro passado pelo vice-primeiro-ministro turco, Numan Kurtulmus.

Na altura, o representante qualificou a teoria de Charles Darwin como "cientificamente ultrapassada e pervertida".

"Nenhuma regra diz que se deve ensinar esta teoria", declarou então Numan Kurtulmus, professor de Economia na Universidade de Istambul e membro do partido islâmico de Erdogan, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), que governa a Turquia desde 2002.

Esta proposta provocou na altura os protestos da oposição laica turca, que pediu à liderança do AKP para "perder o medo do macaco".

Académicos das melhores universidades da Turquia também criticaram a iniciativa recordando que a Arábia Saudita, país conhecido pela sua interpretação ultraconservadora do Islão, era o único Estado no mundo que tinha excluído a teoria da evolução do currículo escolar.

