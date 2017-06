FARC deixarão de existir após a entrega da última arma

POOL New

Juan Manuel Santos discursava numa intervenção num fórum económico destinado a atrair investidores franceses à Colômbia, na presença do ministro da Economia francês, Bruno Le Maire.

"Muitos investidores não avançavam para a Colômbia por ser um país a braços com um conflito armado interno", assumiu o chefe de Estado colombiano, lembrando que o custo da guerra foi "enorme".

"Oito milhões de pessoas foram despojadas das suas terras e entraram em pobreza extrema. A produtividade destas pessoas diminuiu entre os 50% e os 80%", referiu, salientando, porém, que, com o fim do conflito, já há pessoas a regressar às suas terras.

Juan Manuel Santos recordou que o índice de sequestros e homicídios no país é o mais baixo em décadas e considerou que o conflito armado na Colômbia obrigou a que "metade do país" não se desenvolvesse.

"As vantagens económicas vão ser muito importantes", acrescentou o presidente colombiano, que estimou entre um e dois pontos percentuais o aumento adicional anual do Produto Interno Bruto (PIB) pelo fim do conflito.Juan Manuel Santos terminou hoje uma visita de trabalho de três dias a França.

