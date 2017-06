Fecho da Al-Jazeera entre as exigências apresentadas pelos países árabes ao Qatar

De acordo com a agência Associated Press (AP), que obteve uma cópia da lista, em árabe, de um dos países envolvidos no conflito, os quatro países exigiram ainda que Doha corte quaisquer contactos com a Irmandade Muçulmana e outros grupos fundamentalistas islâmicos como o xiita Hezbollah, a Al-Qaeda e o Daesh.

A 5 de junho, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Bahrein cortaram relações diplomáticas com o Qatar, que acusaram de apoio ao terrorismo, na mais grave crise regional desde a guerra do Golfo de 1991.

Os quatro países árabes deram dez dias ao Qatar para cumprir as exigências apresentadas, incluindo uma soma não especificada em compensações.

De acordo com a lista, Doha deve recusar a naturalização de cidadãos daqueles quatro países e expulsar os que se encontram atualmente no Qatar. A medida foi descrita como um esforço para impedir Doha de interferir nos assuntos internos daqueles países.

O Qatar deve ainda entregar todos os indivíduos procurados por terrorismo pelos quatro países, cortar o financiamento de qualquer movimento extremista designado como grupo terrorista pelos Estados Unidos e fornecer informações pormenorizadas sobre membros da oposição financidados por Doha, nomeadamente na Arábia Saudita.

O Governo do Qatar ainda não reagiu à lista de exigências. Se o Qatar concordar, o documento estabelece inspeções mensais no primeiro ano e por trimestre no segundo ano. Nos dez anos seguintes, o Qatar será monitorizado anualmente.

