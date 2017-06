Johnny Depp pede desculpa por piada a sugerir assassínio de Trump

"Podem trazer o Trump aqui?", perguntou na quinta-feira Johnny Depp, no palco do Festival de Glastonbury. "Vocês compreenderam mal", ele continuou, segundo a revista norte-americana, Rolling Stone.

"Quando foi a última vez que um ator assassinou um Presidente? Quero esclarecer: não sou ator. Eu digo mentiras para viver. Contudo, já passou algum tempo e talvez esteja na altura."

O ator e crítico do Presidente norte-americano previu que as suas palavras não iam cair bem e apressou-se a adicionar: "Isto provavelmente vai parar aos jornais e vai ser horrível. É só uma questão. Não estou a insinuar nada."

Apesar da tentativa em amenizar o discurso, a Casa Branca emitiu um comunicado a condenar as suas palavras. "O Presidente Trump condena a violência em todas as formas e é triste que pessoas como Johnny Depp não tenham seguido o exemplo", escreveram no comunicado, citado pela revista norte-americana. "Espero que alguns dos colegas do Sr. Depp se pronunciem contra este tipo de retórica."

Também o assessor de imprensa da Casa Branca reagiu ao caso, dizendo que os comentários de Johnny Depp eram "preocupantes". De acordo com a CNN, Sean Spicer defendeu ainda que "este tipo de padrão devia ser universalmente denunciado".

Esta sexta-feira, após as críticas ao discurso, Johnny Depp pediu desculpa pela "piada de mau gosto" sobre Donald Trump. "Não saiu como esperava. Estava apenas a tentar entreter, e não pretendia magoar ninguém."