Membros de célula extremista francesa condenados a pena de prisão

O tribunal especial de Paris julgava, desde 20 de abril, os acusados do ramo extremista, conhecido como Cannes-Torcy, nomes das duas cidades de origem (Cannes, no sul do país, e Torcy, na região parisiense).

Três anos antes dos atentados de Paris de 2015, esta célula era considerada como uma das mais perigosas de França.

A acusação pediu "penas exemplares", até prisão perpétua, contra os membros desta célula, resultado da união dos "irmãos" de Cannes, sob as ordens de Jérémie Louis-Sidney, e de Torcy, comandada por Jérémy Bailly, 'número dois'.

A pena mais pesada foi para Bailly (28 anos), uma vez que Jérémie Louis-Sidney foi morto durante a detenção. Bailly foi considerado culpado de ter lançado uma granada contra o estabelecimento comercial 'kosher' em Sarcelles, na região parisiense, a 19 de setembro de 2012, num ataque que causou um ferido ligeiro.

Kevin Phan, o motorista para o atentado de Sarcelles, foi condenado a 18 anos de prisão.

Penas de entre 14 a 20 anos foram pronunciadas contra os elementos do grupo, que se deslocaram à Síria. Um acusado foi condenado a um ano de prisão e dois foram absolvidos.

Muitos regressaram a França com planos para cometer atentados.

