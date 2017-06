PS francês não vai votar a moção de confiança do novo Governo

No fim de uma reunião do seu conselho nacional, o PS apresentou hoje uma resolução em que indica que nesta legislatura irá atuar sobre as reformas do Executivo de uma forma dupla: "contribuindo para que sirva o interesse geral e dando voz aos que esperam uma sociedade mais justa e fraterna".

Sem concretizar o que é que isso significa, o PS salientou que se situará "claramente na oposição" ao Governo do primeiro-ministro, Edouard Philippe, e que não votará a moção de confiança a que se submeterá no próximo 04 de julho, na Assembleia Nacional.

Tal não significa que a maioria vote contra e, assim, uma parte importante dos 34 deputados que o PS elegeu nas legislativas de 11 e 18 de junho (frente aos 295 que tinha na legislatura anterior) poderá abster-se.

Na sua resolução, o partido justificou a sua posição com a defesa da "justiça social, sem a qual não pode haver progresso". Sublinhou que se opõe "ao retrocesso da proteção dos trabalhadores, ao enfraquecimento dos serviços públicos e a que se questione a refundação da escola ou da justiça social".

Os socialistas franceses, que se dividiram de forma aparentemente irreversível durante o mandato do presidente François Hollande, do qual Macron fez parte, sofreu um revés nas presidenciais com o seu candidato, Benoît Hamon, a não conseguir ir à segunda volta, depois de reunir apenas 6,4% dos votos, perante intensas lutas internas.

Lusa