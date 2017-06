Mais de duas mil pessoas retiradas do fogo junto ao parque Doñana, no Sul de Espanha

O Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território do Governo da Andaluzia, José Gregorio Procurador, admitou à agência de notícias EFE que o fogo já entrou no Parque Natural de Doñana, no sul de Espanha. "Está a trabalhar-se em todas as frentes, isso é está a fazer-se um esforço especial" rematou o responsável autárquico no posto de comando montado em Mazagon para onde já seguiu o presidente do Conselho de Administração, Susana Díaz,segundo a televisão espanhola TVE.

Durante a noite o dispositivo de combate aos incêndios da Andaluzia, o INFOCA, ordenou a evacuação do Nacional Parador de Mazagon; dos parques de campismo Doñana e Cuesta de la Barca; do Hotel Solvasa e de várias casas nas imediações devido à promixidade das chamas.

Ainda segundo a TVE estão no terreno 19 meios aéreos, e pelo menos 57 membros da Unidade de Emergência do Exército (UME), incorporados nas várias coorporações de bombeiros, mais seis membros do Meio Ambiente, uma enfermeira, uma Unidade Médica incêndios florestais (UMIF) e a unidade móvel de Meteorologia e transmissões (UMMT).

As causas deste incêndio ainda não estão apuradas e as autoridades espanholas confirmam que estão todas as hipóteses em cima da mesa, inlcusivé a mão humana ou fogo posto. De assinalar as altas temperaturas que se fazem sentir no sul de Espanha e o vento que muda frequentemente de direção.