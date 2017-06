Bombeiros combatem intensos fogos florestais nos estados de Utah e Califórnia

No Utah, 1.500 pessoas tiveram de ser retiradas de centenas de casas.

Ainda assim, a melhoria das condições atmosféricas ajudaram os bombeiros a limitar o incêndio a uma área, evitando que alcançasse estruturas em risco.

O fogo está a ser combatido por cerca de mil bombeiros, numa área de 174 quilómetros quadrados.Na Califórnia, o incêndio começou no domingo à tarde em Santa Clarita, a norte de Los Angeles.

As autoridades encerraram todas as faixas da autoestrada e enviaram equipas de bombeiros para combater as chamas que alastraram rapidamente, numa área de 2,6 quilómetros quadrados, alimentadas por ervas secas e pelo vento.

As autoridades de Los Angeles estão a auxiliar alguns residentes a deixarem as casas por precaução, não sendo indicado quantas pessoas foram retiradas.

Os serviços meteorológicos alertaram para as condições propícias a incêndios -- muito vento, temperaturas elevadas, reduzida humidade e possibilidade de trovoadas -- que se devem fazer sentir durante o dia de hoje.

Lusa