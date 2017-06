Cinco detidos e 14 polícias feridos em protestos contra a morte de português em Londres

"Catorze agentes foram feridos, quatro dos quais foram levados para o hospital para receberem tratamento médico. Estes incluem um sargento de polícia que caiu inconsciente após ser atingido por um objeto no capacete, bem como agentes com ferimentos no pescoço, perna e pulso", refere um balanço atualizado da polícia.

Uma viatura da polícia que passava pela área de Forest Gate, onde se registaram os confrontos, para assistir a um incidente diferente foi também atacada.

O comandante da polícia da região de Newham, Iam Larnder, afirmou não ter conhecimento de vítimas civis ou de danos significativos em bens da população, mas lamentou o sucedido.

"Embora sejamos a favor de manifestações pacíficas, os acontecimentos da noite passada não se justificam. Não só os nossos agentes foram confrontados com violência, tendo vários deles sido feridos, mas os residentes locais foram gravemente perturbados."

O oficial avisou que "comportamentos como o que vimos durante a noite não será tolerado e será iniciada uma investigação para identificar os indivíduos que atacaram os nossos agentes".

Cinco pessoas entre os 16 e os 26 anos foram detidos por suspeita de vandalismo criminoso ou comportamento violento, mas três foram libertados condicionalmente.

Os confrontos tiveram origem numa manifestação pacífica junto à esquerda de polícia de Forest Gate e, mais tarde, em Stratford, no leste da capital britânica.

O comandante Ian Larnder esteve presente e tentou falar com os organizadores para tentar acalmar os ânimos, mas o número de manifestantes continuou a aumentar.

Ao longo da tarde foram atirados objetos como garrafas e fogo de artifício contra os agentes e, mais tarde, tijolos.

A polícia acredita que a maior parte da multidão de algumas dezenas de pessoas que entretanto se formou não estava na manifestação inicial.

Os bombeiros foram chamados a intervir para apagar alguns pequenos incêndios em Forest Gate, nomeadamente de caixotes do lixo, e o corpo de intervenção, com agentes equipados com capacetes e uniforme protetor, foi mobilizado para controlar os distúrbios.

Os protestos pretendiam denunciar as alegadas circunstâncias da morte de Edir Frederico da Costa, conhecido pelos próximos como Edson, que morreu na passada quarta-feira no hospital na sequência de uma operação policial.

A família do português de 25 anos, residente no Reino Unido desde 1996, alega que o jovem foi vítima de violência dos agentes que o tentaram prender a 15 de junho.

O caso está a ser seguido pela Comissão Independente de Queixas contra a Polícia (IPCC), que indicou na sexta-feira que uma primeira autópsia não encontrou fraturas ou lesões no pescoço ou na coluna da vítima.

Mesmo com um número decrescente de manifestantes, os confrontos continuaram até cerca das 03:00 de segunda-feira.

A família de Edir da Costa distanciou-se esta segunda-feira dos protestos violentos da noite passada em Londres, tendo dois membros da família garantido à agência Lusa que a família não participou nem esteve envolvida na organização.

