EUA preparam envio de 4 mil soldados para o Afeganistão

Dunford, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas, vai reunir-se com oficiais afegãos assim como com as altas patentes militares da coligação internacional no terreno.

As forças norte-americanas estão a tentar resgatar alianças antigas no Afeganistão e a identificar debilidades entre os grupos talibãs, sobretudo na turbulenta província de Helmand, e a Administração de Donald Trump está a programar o reenvio de tropas para o país para darem apoio às forças armadas afegãs no terreno.

Lusa