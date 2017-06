Estaline considerado a maior figura da história russa por 38% da população

O estudo mostra que, entre as cinco personalidades mais relevantes na história, encontram-se ainda o atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, o poeta Alexander Pushkin, Lenine e o czar Pedro I, também conhecido como Pedro, o Grand', segundo as escolhas da população russa.

Estaline, em relação ao último estudo realizado há cinco anos, perdeu quatro pontos de apoio popular, numa lista que liderava com 42% de votos.

No entanto, o Partido Comunista da Rússia insiste em afirmar que o papel histórico do ditador que governou a União Soviética entre 1924 e 1953 foi bastante positivo para o país.

Como segunda força no Parlamento russo, os comunistas pedem para que a atual cidade de Volgogrado recupere o nome de Estalinegrado, embora mais de metade dos russos se manifeste contra.

Em 2007, Vladimir Putin condenou as repressões soviéticas, em especial as estalinistas, e fez um apelo à população para que esta não se esquecesse "do extermínio de classes inteiras, como o clero, o campesinato e os cossacos".

Lusa