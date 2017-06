Ivanka Trump assegura que se mantém "fora das questões políticas"

"Tento estar fora das questões políticas (...) Não sou uma erudita em política", disse Ivanka Trump em entrevista.

Ivanka, que não recebe salário pela assessoria, tal como o seu marido, sublinhou que se sente "abençoada" em fazer parte da equipa da Casa Branca e acrescentou que nem sempre a sua opinião coincide com a do Presidente norte-americano.

"Dou-lhe a minha opinião aberta e sincera. Às vezes estamos de acordo, às vezes não estamos", acrescentou.

Quanto à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, compromisso internacional na luta contra as alterações climáticas, é conhecida a posição de Ivanka Trump de desacordo à decisão do Presidente Donald Trump em abandonar aquele tratado, mas reconhece que nem sempre são possíveis posições coincidentes, seja na relação entre pai e filha seja no contexto de um Governo.

Sobre a atual situação política nos Estados Unidos, a filha de Donald Trump disse acreditar que falta, além de outros aspetos, o diálogo.

