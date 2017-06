Lula da Silva lidera intenção de votos nas presidenciais de 2018

A sondagem indica que a ambientalista Marina Silva, juntamente com o deputado federal de extrema-direita Jair Bolsonaro, disputam o segundo lugar na preferência dos eleitores, oscilando entre 13% e 15% nos cenários em que Lula da Silva é citado.

Outro nome que aparece na pesquisa é o do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, que recolhe 10% a 11% das preferências.

Se Lula da Silva não se candidatar para as presidenciais em 2018, Marina lidera o cenário, com 22%. Bolsonaro aparece em seguida, com 16%, e Joaquim Barbosa, com 12% ou 13%.

Apesar de ter declarado publicamente que está pronto para concorrer, a participação de Lula da Silva no escrutínio não é certa porque ele é arguido em diversos processos da Lava Jato, uma operação policial que investiga crimes de corrupção cometidos na petrolífera estatal Petrobras e noutros órgãos públicos do Brasil.

Lusa