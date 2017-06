Noruegueses mobilizam-se para reerguer rocha com forma de pénis

"Trollpikken", o pénis do troll, é uma atracção trurística no sudoeste da Noruega. No sábado passado, um grupo de caminheiros descobriu que a protuberância rochosa estava caída no chão. Vestígios de perfurações revelam que foi alvo de um acto de vandalismo e a polícia iniciou uma investigação para encontrar o culpado.

Carina Johansen / EPA

Mas os noruegueses não querem que a coisa se fique por aí e mobilizaram-se para o arranjo da formação geológica peculiar. Um ativista local iniciou a angariação de fundos na internet "O pénis do troll tem de ser endireitado" e em poucas horas estavam já contabilizadas 160 mil coroas, cerca de 17 mil euros.

Kjetil Bentsen, responsável pela iniciativa, declarou rádio pública NRK estar convencido que o dinheiro vai permitir reerguer a rocha.

O crime de vandalismo ambiental é punido com pena de prisão na Noruega.