Confirmada prisão dos portugueses que gravaram nome no portão de Auschwitz

Os dois portugueses encontravam-se na altura na Polónia para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, que contaram com a presença do Papa Francisco.

Rui Manuel F. e João L, ambos com 17 anos, terão sido apanhados no dia 28 de julho de 2016, de acordo com a agência de notícias France Press.

O tribunal de primeira instância de Oswiecim (nome polaco para Auschwitz) condenou os jovens em fevereiro a um ano de prisão com pena suspensa por terem destruído "objetos de valor histórico".

A pena foi hoje confirmada pelo tribunal de Cracóvia.

Todos os equipamentos de Auschwitz, incluindo a vedação e os objetos enterrados no solo, fazem parte do museu do antigo campo de concertração, elevado a Património Mundial pela UNESCO.

Entre 1940 e 1945, a Alemanha nazi matou cerca de 1,1 milhões de pessoas no campo de Auschwitz-Birkenau .