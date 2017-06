Glifosato na lista de produtos cancerígenos na Califórnia

Vários estudos têm associado o glifosato a possíveis efeitos cancerígenos. A empresa Monsanto tem tentado, por todos os meios, descredibilizar essas investigaçõe, de modo a prolongar a comercialização de um dos herbicidas mais utilizados, o Roundup.

Este produto é vendido em mais de 160 países. No caso da Califórnia, o estado norte-americano que lidera ao nível da produção agrícola, o Roundup é usado em cerca de 250 culturas.

Em relação à rotulagem obrigatória do produto com referência aos efeitos cancerígenos, as autoridades californianos apontam para tenha efeitos efetivos dentro de um ano.

O glifosato não tem cor nem cheiro, a Monsanto começou a comercializá-lo em 1974 como o meio mais eficiente de controlar as infestantes, mantendo as culturas intactas.

Michael Baum, que representa um grupo de mais de 300 familiares de pessoas que morreram ou ficaram doentes com cancro depois de estarem expostas ao Roundup, afirma que a luta para proteger os californianos está longe do fm.

O vice-presidente da Monsanto, Scott Partridge, já reagiu à medida anunciada pelas autoridades da Califórnia, garantido que o glifosato não causa cancro.

"Esta não é a última fase do processo (...) Vamos continuar a desafiar com determinação estas decisões desadequadas", afirmou Scott Partridge, citado pela Associated Press.



Apesar das investigações que apontam para os efeitos nocivos deste herbicida, com efeitos cancerígenos e danos ao nível do ADN, a Comissão Europeia anunciou que pretende renovar a licença do glifosato por mais dez anos.