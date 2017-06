Guterres em Washington para conseguir apoios contra cortes de Trump

A informação foi confirmada pelo porta-voz do secretário-geral, Sthephane Dujarric, que disse ainda que o "secretário-geral discutiu os seus esforços para a reforma da ONU, a sua agenda de prevenção, a importância do envolvimento positivo dos EUA na ONU, e agradeceu os membros pela generosidade e apoio oferecido pelos Estados Unidos.

"Segundo o mesmo responsável, o português e os congressistas "trocaram ainda pontos de vista sobre um número de assuntos globais".

Os encontros de António Guterres com responsáveis políticos em Washington continuarão na quarta e quinta-feira.

A proposta de orçamento da Casa Branca inclui um corte de 37% na contribuição para as operações de manutenção de paz da ONU, 27% menos para as várias agências da ONU, como a Organização Mundial da Saúde ou a Agência Internacional para a Energia Atómica, e a eliminação total da contribuição para algumas organizações, que incluem a UNICEF.

A responsabilidade de elaboração dos Orçamento do Estado dos EUA compete, no entanto, às duas câmaras do Congresso: a Câmara dos Representantes e o Senado.

A embaixadora dos EUA junto das Nações Unidas, Nikki Haley, também está em Washington esta semana, onde participa nas suas primeiras audições públicas no Congresso desde que foi confirmada.

Durante dois dias, Nikki Haley responderá a questões sobre a missão da ONU e as contribuições que os EUA devem fazer para as suas diferentes organizações.

Lusa